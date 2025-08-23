Venus Williams regresa al Abierto de Estados Unidos tras 2 años

NUEVA YORK (AP) — Es un hecho que gran parte de la cobertura y atención dedicada al regreso de Venus Williams al Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo, se ha centrado —y se centrará— en su edad. Después de todo, la estadounidense tiene 45 años, una edad a la que nadie ha competido en individuales en Nueva York desde 1981.

Eso, en sí mismo, es digno de mención.

Y, sin embargo, hay mucho más que es significativo sobre su primera aparición en un torneo de Grand Slam en dos años completos , independientemente de cómo juegue el lunes por la noche en el Estadio Arthur Ashe cuando enfrente a Karolina Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y dos veces semifinalista en Nueva York.

"Quiero dar lo mejor de mí, y esa es la expectativa que tengo para mí misma: sacar lo mejor de mí. Y eso es todo lo que cualquier jugador puede pedir", dijo Williams el sábado. "No he jugado tanto como las otras jugadoras, así que es un desafío diferente cuando lidias con eso. Así que solo estoy tratando de divertirme, mantenerme relajada y ser mi mejor versión personal".

Williams regresó al circuito en julio, 16 meses después de que disputó su último encuentro competitivo y menos de un año después de que se sometió a una cirugía por fibromas uterinos.

Venus Williams está en un torneo de Grand Slam por primera vez en 2 años

"Es realmente, diría, inspirador", dijo Naomi Osaka, de 27 años, cuatro veces campeona de Grand Slam. "Lo único que no me gusta es cómo cada titular menciona su edad... Todos sabemos cuántos años tiene. Pero el significado es más amplio: cuán legendaria es en este deporte".

Williams y su hermana menor Serena, cuyo último partido como profesional fue en Flushing Meadows en 2022, representan un capítulo indeleble en la historia del tenis, sí, pero también del deporte en general y, en un sentido más amplio, de la sociedad estadounidense.

Trascendieron los simples puntajes y estadísticas y los registros de victorias y derrotas, y lo hicieron sobre mucho más que eso, incluyendo la famosa postura de Venus a favor de la igualdad de premios para las mujeres en Wimbledon.

"Es una de las mejores atletas de todos los tiempos", afirmó Frances Tiafoe, dos veces semifinalista del Abierto de Estados Unidos. "Ella y su hermana no solo son geniales para el deporte femenino, sino que son tan icónicas".

Hermanas Venus y Serena Williams alcanzan la cima del tenis

Su historia merece que se recuerde: su padre autodidacta enseñó a ambas y no solo llegaron al circuito profesional, sino que ambas alcanzaron el número 1 del ranking y ganaron los trofeos más importantes en su deporte global

"La gente, supongo", comentó Osaka, "debería valorarlas un poco más".

Osaka creció viendo a las hermanas Williams, luego compitió contra ellas.

Lo mismo hicieron muchas otras mujeres, como Coco Gauff, quien se dio a conocer al mundo al derrotar a Venus en Wimbledon en 2019. Después de ese partido, Gauff —con solo 15 años en ese momento— dijo que agradeció a Venus "por todo lo que hizo", y dijo a los periodistas: "No estaría aquí si no fuera por ella".

Primera mujer negra desde Althea Gibson en ganar Wimbledon

En 2000, Venus se convirtió en la primera mujer de raza negra desde Althea Gibson en la década de 1950 en ganar el campeonato en el All England Club.

"Ha tenido un gran impacto... Es tan genial ver a una leyenda todavía jugando, todavía haciendo lo que ama", expresó Leylah Fernandez, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2021. "No es, en cierto modo, para demostrar que la gente está equivocada, sino porque realmente ama el deporte, y puedes ver a la niña en ella. Me encanta eso".

De hecho, cuando se le preguntó por qué se molestaría en jugar, Williams respondió: "¿Por qué no?"

Ganadora de 23 trofeos de Grand Slam en individuales y dobles

Williams ha ganado cinco trofeos individuales en Wimbledon y también ganó el Abierto de Estados Unidos en 2000 y 2001. Eso junto a ellos 14 títulos de Grand Slam en dobles femeninos —junto a Serena— y dos en dobles mixtos, un evento al que regresó en Flushing Meadows esta semana.

Desde que las hermanas Williams aparecieron en escena —Venus hizo su debut profesional en 1994, cuando tenía 14 años; Serena, que es 15 meses más joven, la seguiría pronto y terminó con 23 títulos importantes en individuales— establecieron un ejemplo para los niños que se parecían a ellas y querían jugar al tenis.

El mes pasado en Washington, Williams se enorgulleció al notar que había tres mujeres negras compitiendo en la cancha cuando jugó —y ganó, por cierto— un partido de dobles durante el primer evento de su regreso.

"Es increíble que ahora las chicas afroamericanas sepan que pueden jugar al tenis, que eso es una opción, una oportunidad para ellas de estar ahí también, en la cancha, en cualquier capacidad", dijo, "ya sea que llegues a ser profesional, juegues en la universidad o simplemente aprendas del deporte".