Veto al beisbol mexicano por abuso sexual

El caso del pitcher Luke Heimlich sigue causando polémica entre la familia del beisbol mexicano.

Dos periodistas Alfonso Lanzagorta colaborador de EL UNIVERSAL Deportes y Álvaro Morales de ESPN, decidieron que se mantendrán al margen de proyectos con Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al considerar que los Tecolotes de los Dos Laredos no comparten la misión; visión y valores que tiene la LMB al integrar a su equipo al pitcher estadounidense Luke Heimlich quien en 2017 aceptó que abusó sexualmente de su sobrina de seis años de edad.

"Ante la determinación de los dueños de equipos con respecto del caso de Luke Heimlich, hay cosas jurídicamente validas, pero moralmente objetables. Considero que mi postura debe ser la segunda. En atención a ello, me veo en la necesidad de anunciar mi alejamiento de varios proyectos para los que había sido considerado por la Presidencia de la Liga Mexicana de Beisbol, con quien estoy agradecido por ello y de la que sé que comparte mi postura", escribieron Lanzagorta y Morales en sus cuentas de Twitter.

Luke Heimlich, pitcher estrella del beisbol universitario y un exprospecto estelar para jugar en las Ligas Mayores. Cometió el abuso sexual cuando tenía 15 años, en 2011, pero fue hasta el 2017 que se reveló la noticia. La víctima fue su sobrina, quien tenía 6 años de edad.

Desde entonces, han pasado dos años en los que fue etiquetado como agresor sexual de bajo riesgo (clasificado como poco propenso a reincidir en otra agresión sexual) y ha sufrido un bloqueo que le impidió dar el salto al beisbol profesional en las Grandes Ligas, Las Menores y la Liga de Taiwán. Pero ya no más.

Encontró un refugio con los Tecolotes de los Dos Laredos, que lo firmaron para esta campaña en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

"Mientras los Dos Laredos considere la conducta del aludido como aceptable y tenga el apoyo de otros equipos, me mantendré al margen de proyectos con la LMB, la cual en su momento se opuso al alta del jugador a través de su Presidente", sostuvieron ambos periodistas en la continuación de publicación en redes sociales.

Heimlich suma dos aperturas con los Tecolotes de los Dos Laredos en donde tiene un descalabro y efectividad de .289.