Vettel desprecia a mariachi y critica trofeo del GP México

Sebastian Vettel, piloto de Ferrari, criticó los trofeos del Gran Premio de México, incluso los etiquetó como "mierderos". El alemán quedó en segundo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez y recibió un reconocimiento, en manos de Alejandro Soberón, director general de CIE, pero no le gustó.

"Es una lástima. Tienes una gran carrera y ellos ponen mucho esfuerzo en ella y luego recibes estos trofeos mierderos, que son aburridos", comentó el teutón. "Esperemos que en un futuro, los trofeos tengan algo más de toque mexicano. Estaba lleno de promoción de Heineken, creo que fue penoso".

Vettel también señaló a Mario Achi, personaje creado por el GPMX para animar el evento. Durante la ceremonia de ayer, Achi estuvo en el podio con un selfie stick, situación que molestó al volante de la Scuderia.

"No me agradó ese hombre de la selfie stick; cuando intentó entrar en la fotografía de la celebración, lo alejé. El podio ha estado bien, subir el automóvil al escenario fue una gran idea. Es una forma muy bonita de hacerlo para involucrar a todo el estadio (Foro Sol) y al público", agregó.