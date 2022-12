Víctor Guzmán llegaría a Chivas para el Clausura 2023

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Chivas logró un acuerdo para la adquisición de los derechos federativos de Víctor Guzmán, quien llega al equipo que quería, incluso no hubo problema cuando negociación con él su sueldo, ya que por temas personales y por sacarse una espinita que tenía clavada, eso no era tan importante.

Guzmán incluso, para demostrar que no era tan importante el tema económico, desechó una propuesta del Monterrey, ya que le habían dicho que Chivas en su momento haría una oferta y ésta llegó. Ya el jugador se despidió del Pachuca, institución que siempre lo apoyo al cien cuando vivió el tema de doping.

Todo el tiempo "Pocho" estuvo atento con la directiva de los Tuzos, la cual también le tomó su punto de vista respecto a las ofertas que tenían en la mesa por él y en su momento el jugador, declaró que tenía una espina clavada y su deseo era volver al Guadalajara, lo cual ahora se ha cumplido

"Al final los números son los que hablan, las asistencias, los goles, porque en eso no hay ningún otro mexicano como yo. Como todo, sabemos que son instituciones serias, es un equipo grande, demasiado grande, juega con puros mexicanos, entonces todos nos quedamos con eso (que jugara en Chivas) esperemos que algún día se pueda volver siempre y cuando sea para un bien para mí y mi familia".

Guzmán estará reportando esta misma semana con el Guadalajara, los últimos detalles se afinarán una vez que llegue el director deportivo Fernando Hierro a la perla tapatía, lo cual se dará este martes muy temprano.