Víctor Guzmán pide que se abra prueba B de su control antidoping

El volante Víctor Guzmán pedirá que se abra la prueba B del control antidoping que se le realizó y en el cual salió positivo, ya que afirmó que esta situación le resulta "increíble" y que para él todo es un "error".

El Comité Nacional Antidopaje inició una investigación al futbolista del equipo de Guadalajara, Víctor Guzmán, dio a conocer este lunes la Liga MX.

"Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado en cada ocasión en la que he tenido oportunidad mi total apoyo a la lucha antidopaje, es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente", indicó en una de sus redes sociales.

Aseguró que solicitarán "el análisis de la prueba B con la esperanza que se demuestre tras su apertura que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión".

"En todo caso, quiero dejar en claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir ejerciendo aquello que me gusta y que me hace más feliz: jugar al futbol", sentenció

El cuadro del Guadalajara informó que Guzmán quedó fuera de su plantel, luego que dio positivo en un control antidopaje en la fecha cuatro del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, cuando militaba con Pachuca.

El "Pocho" Guzmán fue transferido del Pachuca al Guadalajara para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, pero debido a esta situación no fue considerado para la fecha uno.

A su vez, la directiva de Tuzos también se pronunció al respecto y le dio su respaldo total a Guzmán, en espera de que este tema de solucione de manera satisfactoria.