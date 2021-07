Víctor Manuel Vucetich lanza contundente mensaje

La gran mayoría de legión rojiblanca está desilusionada porque el equipo lejos de reforzarse, se debilitó más con la partida de José Juan Macías, el mejor goleador del equipo el torneo pasado, pero el técnico de Chivas les mandó un mensaje a todos quienes tienen sembradas, de manera justificada, dudas sobre los alcances del equipo el campeonato entrante.

"Que confíen, que nos apoyen porque siempre se habla de un equipo mexicano, hoy es más mexicano que nunca. Sobre todo con un trabajo que se viene haciendo desde la cantera, entonces creo que debemos tener esa confianza, respaldar a un equipo que se aventura a trabajar con puro nacional y que va a buscar de todas formas, dar los resultados para la satisfacción de la gente".

Habrá muchas nuevas en la banca, se vendrán seguramente uno, dos o tres debuts a lo mucho en el campeonato pero quienes ya aparecieron, tendrán más continuidad y mucho para que aparezcan nuevos valores, dependerá de cómo se vayan dando los resultados.

Chivas debido a las ausencias que ha tenido, "El Rey Midas" en la pretemporada hay posiciones que ha dejado claro serán claves, uno es el lugar donde jugará Cristian Calderón, más libre en el ataque y lo ha utilizado tanto por izquierda como un extremo o adelante del contención con libertad.

En la zaga defensiva a Antonio Briseño lo estará poniendo como central por derecha, su perfil y eso le dará, en teoría, más seguridad al equipo en parte baja, que fue un dolor de cabeza el torneo pasado y sobre todo, en juego aéreo.

Vucetich no pone pretextos en Chivas

No hay pero que valga para no obtener un triunfo desde la primera jornada ante el San Luis. La exigencia en el Guadalajara aunque no se haya reforzado y que no estén los seleccionados Uriel Antuna, Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega, Jesús Angulo y Fernando Beltrán, además de la salida definitiva de José Juan Macías, no cabe como pretexto para un empate o derrota.

El técnico Víctor Manuel Vucetich así lo señaló al terminar su gira por Estados Unidos, donde puso el rojiblanco punto final a su etapa de pretemporada de cara al torneo entrante, así que con su equipo juvenil, sin refuerzos y ausencias por selección mexicana, deberán ganarle al San Luis.

"Hay plena confianza en el plantel, tenemos elementos que vienen dando rendimiento muy bueno, con mucha capacidad y la gente requiere ver nuevos elementos, caras nuevas, hacer recambio y en este momento hay tres o cuatro elementos con 18 y 19 años, que van de una manera muy positiva para poder lograr objetivos y trascender con este equipo".

Vucetich se ha cuadrado en el proyecto 70-30, cree que en el trabajo que se hace en fuerzas básicas y que este equipo que le dejaron, no solamente va a estar peleando como debe hacerlo el Guadalajara, sino que les va a alcanzar para estar siendo protagonistas.

"Los objetivos están muy definidos, estamos conscientes de darle la responsabilidad a nuestros jugadores mexicanos, de darle ese apoyo, que hoy vemos en otros equipos que hay muchos extranjeros, pero aquí respaldamos la idea del club, vamos a respaldarlo con estos jugadores jóvenes con talento y les tengo mucha confianza y el tiempo nos dará la respuesta.

"Se viene trabajando muy bien lo que es Fuerzas Básicas, hace tiempo atrás, hoy estamos recibiendo algunos elementos que se han desarrollado y preparado bien, hoy los integramos al máximo circuito y qué bueno que Chivas confíe en estos jugadores mexicanos".

Respecto a la recuperación de Hiram Mier, va muy bien pero con ciertas limitaciones y para ser considerado en un cotejo como estelar, pasarán por lo menos otras dos semanas, ya que incluso hasta para ir a la banca, el cuerpo técnico hará una evaluación ya que no está físicamente al cien por ciento.