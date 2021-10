Víctor Manuel Vucetich revela actos de corrupción en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Víctor Manuel Vucetich declaró que a lo largo de su carrera como técnico en el futbol mexicano ha sido testigo de actos de corrupción, mismos a los que no se ha prestado.

"El Rey Midas" detalló que algunos representantes le han ofrecido beneficios por llevar a jugadores al equipo donde se encuentre dirigiendo.

"Siempre me han pedido que meta algunos jugadores y que nos va a ir bien a los dos", acto al que Vucetich se niega a participar y le responden que es "un pendejo porque esto es negocio", declaró en el programa de Facebook Confesiones con Miguel Arizpe.

El extécnico de Chivas agregó que estas ofertas siempre han existido, "Yo he sido un obstáculo para muchos de ellos, por obvias razones, porque no me presto a nada, en automático soy rechazado por los mismos representantes", explicó el técnico de 66 años de edad.

Además, Vucetich Rojas añadió que "Muchos medios de comunicación están coludidos con representantes, jugadores y directivos".

Vucetich también habló de su reciente salida de Chivas, misma que considera que "no era el momento, ya que las cosas dentro de todo iban bien".

El técnico considera que la parte alta de la directiva del Rebaño lo destituyó de su cargo porque "las expectativas de nosotros ya no eran las que ellos tenían".

Ante el grito "Fuera Vuce" que se escuchó en algunos encuentros de Guadalajara por parte de los aficionado, el estratega aceptó que le da coraje porque no se valora el trabajo hecho, incluso se refirió que estos actos se dan por manipulación.

"Son manipulaciones de representantes, buscan aliados con algunos aficionados. Les ofreces algún refresco, unas entradas y con eso empiezan a gritar. Es manipulación de intereses de dos o tres personas", comentó Víctor Manuel Vucetich.