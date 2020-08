Victoria ante Cruz Azul es consecuencia del trabajo: Alex Diego

El entrenador del Querétaro, Alex Diego, señaló este miércoles que la victoria 1-0 sobre Cruz Azul en el Apertura del fútbol mexicano es una consecuencia del trabajo y si bien la celebra, la toma con humildad.



"No habíamos cosechado en puntos lo que habíamos trabajado, estoy contento, sin embargo debemos mantener la humildad y la solidaridad, tomarlo con tranquilidad", dijo en una rueda de prensa.



Los Gallos dieron la campanada de lo que va del torneo Apertura 2020, bautizado como Guardianes por la Liga Mx, al vencer por 1-0 al favorito Cruz Azul con un gol del uruguayo Kevin Ramírez.



"Lo más importante es la solidaridad del grupo, el compromiso; se matan en la cancha y hoy hicieron un gran trabajo. El triunfo es un premio al trabajo, al orden, a la disposición", agregó.



Los Gallos de Diego sumaron un empate y dos derrotas en sus primeras tres salidas en el campeonato, a pesar de lo cual, según el entrenador, nunca el grupo mostró dudas de que podía desplegar un buen fútbol.



"Nunca dudamos, estamos seguros, aunque no es fácil porque hay una reestructuración en el equipo y vamos paso a paso", aseveró.



Con la victoria ante los Azules, el Querétaro llegó a cuatro unidades y subió al décimo lugar, a cuatro puntos del líder Tigres.



Diego dejó claro que si bien los triunfos cuestan y se celebran, no deben echar campanas al vuelo porque no fueron los peores en la derrota ante Pachuca en la pasada jornada ni son tan buenos como en la victoria sobre los celestes.



"Mañana a dar la vuelta a la página y trabajar para enfrentar al América. Nuestro equipo tiene ganas de demostrar es solidario y es cosa de que se lo empiecen a creer", opinó.



De acuerdo con el estratega, en los partidos anteriores hubo errores que costaron y es necesario mostrar paciencia en la cancha porque el equipo mantiene un buen estado de ánimo.



Los Gallos recibirán al América el próximo domingo, en la quinta jornada del Guardianes.