VIDEO: América recuerda "cruzazuleada" y título del Clausura 2013

A temprana hora de este martes 26 de mayo, las redes sociales se inundaron de recuerdos de hace siete años, de la noche en que el Cruz Azul cometió la mayor de las "cruzazuleadas" y el América se proclamó campeón.

Fue la final del Clausura 2013. La Máquina llegaba con triunfo de 1-0, cortesía del Chaco Giménez en la ida. En la vuelta, Teófilo Gutiérrez puso el marcó el segundo (20'), prácticamente los de Guillermo Vázquez estaban a 70 minutos de levantar el título.

Sin embargo, los comandados por Miguel Herrera lo igualaron de forma dramática y de último minuto, con goles de Aquivaldo Mosquera (88') y un cabezazo de Moisés Muñoz (92').

Tras los tiempos extra, el título se definió en tanda de penales. Por los de Coapa, todos atinaron (Raúl Jiménez, Christian Benítez, Osvaldo Martínez y Miguel Layún), mientras que por el cuadro de La Noria fallaron Javier Orozco y Alex Castro.

"26 de mayo no se olvida. La gloria no hay que desearla, hay que buscarla. Historia de eterna grandeza", publicó el América en sus redes sociales, con un video de aquella emocionante final que enalteció la historia azulcrema, pero que a su vez manchó la celeste.

Los memes y las burlas de la afición americanista no se hicieron esperar.