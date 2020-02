VIDEO: Comentarista hace el "oso" al gritar gol que no entró en el Gallos-América

Marchaba el minuto 70 del partido entre Querétaro y América en actividad de la Jornada 5 del Clausura 2020.

Los Gallos Blancos se acercaron al área de "Memo" Ochoa, Paolo Yrizar, atacante de los locales, recibió el balón y le pegó en busca del gol, pero el esférico no entró y se fue para atrás de la portería, aunque el narrador de Imagen TV no se enteró, pues gritó gol.

Pero no quedó ahí, después de haber narrado la supuesta anotación, el comentarista señaló que el árbitro anuló el gol.

"Aquí está el tiro, gol, gol, gol... El árbitro lo anula".

Instantes después, en la transmisión señalan que el balón no ingresó a la portería y el narrador comentó: "Qué bárbaro, lo ví adentro, pero bueno".

De inmediato, en redes sociales los usuarios se burlaron del bochornoso momento en el que se gritó un gol que nunca fue en el duelo de Liga MX.

#FutEnImagen ¡Era un excelente jugada! Pero el tiro de Paolo Yrizar solo rozó la portería de Memo Ochoa: pic.twitter.com/bxoRAi0Yvl — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) February 10, 2020