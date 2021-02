VIDEO: Sorprende a Nadal un calambre durante conferencia de prensa

Rafael Nadal fue eliminado del Abierto de Australia en la etapa de los cuartos de final después de una épica remontada del griego Stefanos Tsitsipas por 3-6, 3-6, 7-6 y 7-5.

Posteriormente, el español ofreció una atípica conferencia de prensa.

Mientras se encontraba con los medios de comunicación, Rafael Nadal tuvo un episodio inesperado, ya que tuvo que abandonar la sesión debido a que sufrió un calambre provocado por el cansancio acumulado por su participación en el primer Grand Slam del año.

Después de lo ocurrido, Nadal regresó a la conferencia y se tomó el tiempo para bromear por la situación y deseo no ser un "meme" que ande circulando en las redes sociales, algo que es imposible do controlar.

"No quiero ver mi móvil repleto de memes" comentó el español. Una situación similar sufrió en el US Open del 2011, donde sufrió un calambre y los internautas no lo perdonaron.