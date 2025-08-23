Viktor Gyokeres brilla con Arsenal en goleada a Leeds

LONDRES (AP) — Viktor Gyokeres anotó sus primeros goles con el Arsenal en una contundente victoria el sábado 5-0 en la Liga Premier ante el Leeds.

La victoria fue precedida por la presentación del nuevo fichaje Eberechi Eze, cuyo traspaso desde el Crystal Palace fue confirmado mientras los aficionados de los Gunners tomaban sus asientos en el Estadio Emirates. El internacional inglés recibió una gran ovación cuando fue presentado a la multitud momentos antes del inicio del partido.

Jurrien Timber abrió el marcador a los 34 minutos con un tiro de esquina para el especialista en jugadas a balón parado Arsenal, antes de que Bukayo Saka duplicara la ventaja del equipo local al borde del descanso.

Gyokeres se recuperó tras fallar una oportunidad fácil en el primer tiempo para debutar en casa anotando después de tres minutos del reinicio, avanzando con fuerza en el área de penal del Leeds antes de disparar a ras de derecha y que superó a Lucas Perri.

Saka y Martin Odegaard se vieron obligados a salir por lesiones, pero los ánimos se levantaron nuevamente cuando Timber logró su doblete poco antes de la hora de juego.

Max Dowman, de 15 años y 235 días, ofreció una impresionante actuación en la segunda mitad desde el banquillo cuando se convirtió en el segundo jugador más joven, después de Ethan Nwaneri, en representar al Arsenal. Y el adolescente coronó una exhibición llamativa al ganar un penal para su equipo en el tiempo de descuento que Gyokeres convirtió debidamente.

Error del portero

El Tottenham continuó su espectacular inicio de temporada en la Premier League bajo el nuevo entrenador Thomas Frank, ya que Brennan Johnson y Joao Palhinha aseguraron una impresionante victoria por 2-0 en el Manchester City.

Fue una tarde para el olvido para el portero del City, James Trafford.

Los Spurs anotaron cuatro sin respuesta de visita ante el City la temporada pasada y esta vez celebraron un triunfo por 2-0 cuando Palhinha, cedido, aprovechó un error del debutante local Trafford poco después de que Johnson abriera el marcador.

Tottenham merece los elogios, pero mucho del análisis posterior al partido se centrará en el guardameta Trafford, quien regresó al Estadio Etihad este verano en un movimiento de 27 millones de libras (36,5 millones de dólares) desde Burnley.

El gol de Johnson fue difícil de evitar, pero Trafford podría haber sido expulsado por un torpe desafío sobre Mohammed Kudus antes de que su gran error le permitiera anotar a Palhinha en el descuento de la primera mitad.

Ederson regresó tras estar fuera por una enfermedad, pero observó el juego desde el banquillo mientras continúan las especulaciones sobre su futuro y la posible llegada de la estrella del Paris St Germain, Gianluigi Donnarumma.

En un día difícil para el equipo local, el recién fichado Rayan Ait-Nouri se lesionó y fue reemplazado por Nathan Ake a la mitad del primer tiempo.

Poco después, Tottenham encontró la red. Un cabezazo desviado de Pape Matar Sarr dejó abierto a Richarlison, quien se liberó y envió un balón bajo para que Johnson rematara.

El gol inicialmente fue anulado por un fuera de juego contra el internacional brasileño, pero finalmente los árbitros concedieron la anotación tras revisar el VAR, lo que desató celebraciones salvajes en el sector visitante.

El City se desmoronó a partir de ese momento. Trafford le pasó imprudentemente el balón en su propia área a Nico González, quien tenía a Sarr a sus espaldas. El balón quedó suelto para Richarlison y luego llegó a Palhinha para marcar el segundo de los Spurs.

Debut con gol para Ouattara

Dango Ouattara anotó en su debut para darle la victoria 1-0 al Brentford sobre Aston Villa.

Ouattara, quien se unió desde Bournemouth la semana pasada, tardó solo 12 minutos en dejar su marca cuando Igor Thiago cabeceó el saque de meta de Caoimhín Kelleher. El intento inicial de Ouattara fue salvado por Emiliano Martínez, pero el extremo de Burkina Faso disparó en el rebote.

Bournemouth también sumó sus primeros puntos de la temporada con una victoria de 1-0 sobre Wolverhampton, que jugó casi toda la segunda mitad con 10 hombres después de que el defensor Toti fuera expulsado por empujar al delantero de Bournemouth Evanilson.

Marcus Tavernier anotó el único gol en el cuarto minuto.

Gol y asistencia

Jaidon Anthony preparó el gol inicial para Josh Cullen y anotó el otro y Burnley venció 2-0 al Sunderland, otro de los equipos recién ascendidos, para sus primeros puntos de regreso en la máxima categoría.