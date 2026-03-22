Vinícius Júnior anota doblete y Real Madrid vence al Atlético

MADRID (AP) — Los vítores volvieron para Vinícius Júnior en el Santiago Bernabéu después de que el delantero del Real Madrid anotó dos veces en una victoria 3-2 sobre el Atlético de Madrid el domingo, manteniendo a su equipo de lleno en la pelea por el título de La Liga.

Vinícius Júnior decide el derbi

Vinícius tuvo que soportar abucheos de los aficionados del Madrid a principios de esta temporada tras el despido del entrenador Xabi Alonso y algunas derrotas vergonzosas.

Pero a medida que los resultados han mejorado, también lo ha hecho la recepción de Vinícius por parte de los seguidores del Madrid. El equipo blanco ha alcanzado un nivel alto bajo el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa con la victoria sobre el Atlético —después de una humillante derrota 5-2 en septiembre— y la eliminación del Manchester City de Pep Guardiola en la Liga de Campeones.

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Y Vinícius se ha llevado con justicia parte del crédito por la reciente mejoría del equipo, ya que ayudó a liderar al Madrid junto con el mediocampista Federico Valverde, con las estrellas Kylian Mbappé y Jude Bellingham fuera por lesión.

Vinícius convirtió un penal a los 52 minutos para anular el gol inicial de Ademola Lookman en la primera parte para el Atlético antes de que el veloz delantero del Madrid luego marcara el tanto de la victoria con un disparo con efecto a los 72.

"Otro gran partido de Vini, fue un ejemplo de su carácter, su talento. Fue un gran gol que nos dio una victoria en un momento difícil. Tengo suerte de tenerlo en mi equipo", dijo Arbeloa. "Seguimos en la pelea de la liga. Misión cumplida".

Sorprendentemente, los goles fueron los primeros de Vinícius contra el Atlético en La Liga tras 12 derbis sin anotar. Había marcado una vez antes contra el Atlético en la Copa del Rey.

"He trabajado duro toda la temporada para partidos como este", dijo Vinícius. "No sé por qué, pero cuando llega esta época de la temporada los goles y las asistencias simplemente fluyen".

El Madrid tuvo que aguantar los últimos 12 minutos cuando Federico Valverde, quien había anotado para poner el 2-1 antes de que Nahuel Molina igualara para el Atlético, vio una tarjeta roja directa por una entrada de aspecto muy feo sobre Alex Baena, quien en 2023 acusó a Valverde de agredirlo después de un partido.

La expulsión casi le cuesta al Madrid cuando Julián Álvarez quedó libre y estrelló el balón en el poste a 10 minutos del final.

Pero el equipo de Álvaro Arbeloa resistió los minutos finales para asegurar que el Madrid, segundo en la tabla, se mantuviera a cuatro puntos del Barcelona con nueve partidos por disputar.

Lookman llegó a cinco goles desde que se unió al Atlético procedente del Atalanta en el mercado de invierno, cuando Giuliano Simeone usó un toque exquisito con el costado de su bota para dejar al delantero nigeriano libre para marcar a los 33.

El Madrid tuvo que esperar hasta después del descanso para darle la vuelta rápidamente. Vinícius igualó desde el punto de penal después de que Brahim Díaz fuera derribado en el área por David Hancko. Valverde luego le robó el balón a José Giménez y puso el 2-1 a los 55, extendiendo su racha goleadora en la liga a tres partidos consecutivos, además de su reciente triplete contra el Manchester City en la Liga de Campeones.

El Atlético parecía acabado, pero Molina entró desde el banquillo para clavar un disparo lejano a los 66 antes de que Vinícius restableciera la ventaja del Madrid de forma definitiva. Entró desde la banda izquierda y anotó el gol decisivo mientras la gran figura del tenis español Rafael Nadal animaba desde la zona VIP del Santiago Bernabéu.

La actuación de García bajo los palos asegura el triunfo del Barcelona

"Podríamos haber hecho más en ataque, y ojalá eso nos sirva para partidos importantes que vienen", dijo el entrenador Diego Simeone, en referencia a los próximos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones del Atlético contra el Barcelona y su final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Jude Bellingham jugó los últimos 15 minutos en su primera acción desde que se lesionó el isquiotibial de la pierna izquierda en febrero.

Kylian Mbappé entró a los 64 mientras trabaja para recuperar la forma tras una lesión de rodilla.

Ninguno de los dos equipos tuvo a su portero titular bajo los palos, con ambos lesionados. Andriy Lunin fue titular por el Madrid en lugar de Thibaut Courtois, mientras que Juan Musso lo fue por el Atlético en lugar de Jan Oblak.

El Barcelona derrotó el domingo 1-0 al Rayo Vallecano en el Camp Nou para mantener su buena racha antes del parón internacional.

Ronald Araújo marcó de cabeza tras un córner el único gol del partido a los 24 minutos, y la destacada actuación Joan García, el arquero del Barça, confirmó por qué es muy probable que dispute el próximo Mundial con España.

"Para esto le fichamos", dijo el entrenador Hansi Flick sobre García. El Barcelona pagó al rival de la ciudad Espanyol 25 millones de euros (ahora 28,9 millones de dólares) por García el verano pasado.

García fue incluido el viernes por primera vez en la convocatoria de España, de cara a dos partidos amistosos que servirán como preparación para el Mundial de este verano.

Remontada impresionante del Alavés

El Alavés logró una de las victorias más memorables del club después de borrar un déficit de tres goles en el campo del Celta de Vigo para asegurar un triunfo 4-3.

Opta Statistics dijo que fue la primera vez que un equipo ha ganado como visitante tras ir perdiendo 3-0 en La Liga en este siglo.

"Nunca he sido parte de una remontada como esta", dijo el nuevo entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, que estaba en su tercer partido al mando.

Además, Dani Vivian y Oihan Sancet anotaron para darle al Athletic Bilbao una victoria 2-1 sobre el Real Betis en el primer partido desde que el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, dijo que dejaría el club vasco al final de la temporada.