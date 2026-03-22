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Seguridad

Catean un inmueble para capturar a criminal

Por Redacción

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Catean un inmueble para capturar a criminal

A través de la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de la capital potosina, la Policía de Investigación logró la captura de Darío "N", quien contaba con un mandamiento judicial en su contra por el probable delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones al tomar conocimiento de los hechos ocurridos en agosto de 2025, en la colonia Tierra Blanca, donde el señalado habría agredido a la víctima con un arma de fuego.

Tras realizar las investigaciones correspondientes para establecer la identidad del probable responsable y obtener los datos de prueba necesarios para la debida integración de la carpeta de investigación, se logró obtener la orden de aprehensión en contra de Darío "N".

Una vez identificada su posible ubicación, y mediante una orden de cateo, se llevó a cabo su aseguramiento en un domicilio de la misma colonia donde ocurrieron los hechos.

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El imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, quedando a disposición de la autoridad judicial para su audiencia inicial, donde deberá responder por los actos que se le imputan.

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