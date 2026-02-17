Vinícius Júnior denuncia racismo en partido contra Benfica

LISBOA (AP) — El partido entre Real Madrid y Benfica en la Liga de Campeones se interrumpió el martes durante varios minutos después de que Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo de manera racista.

Vinícius Júnior denuncia racismo en partido de Champions

José Mourinho, el técnico de Benfica, fue expulsado posteriormente en un accidentado partido de ida del repechaje por el pase a los octavos de final, y que el Madrid ganó 1-0 gracias a un majestuoso gol de Vinícius.

El delantero brasileño fue abucheado ruidosamente durante el resto del partido en el Estádio da Luz de Lisboa, y, en los minutos finales, fue golpeado por lo que parecía ser una botella de agua de plástico lanzada por la afición.

A los 52 minutos, el árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro, justo después de que Vinícius le diera al Madrid la ventaja con un soberbio derechazo combeado al ángulo más lejano.

Los jugadores de Benfica reaccionaron molestos porque Vinícius celebró bailando frente al banderín de córner, y algunos fueron a encararlo, incluido el argentino Gianluca Prestianni.

Prestianni le reclamó a Vinícius mientras se cubría la boca con la camiseta y, entonces, el delantero brasileño de repente lo señaló y corrió hacia el árbitro.

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó "mono".

El árbitro detuvo de inmediato el partido y Vinícius, que es negro, se fue hacia la banda. Algunos de sus compañeros también se encaminaron al costado de la cancha.

Kylian Mbappé y el centrocampista Aurélien Tchouaméni dijeron que el equipo consideró abandonar el campo, pero finalmente decidió seguir jugando. Mbappé dijo que le pidió a Vinícius que decidiera qué quería hacer y que el equipo haría lo que él quisiera.

Prestianni, de 20 años, simplemente miró de lejos mientras Vinícius hablaba con el árbitro.

"Según los compañeros que estaban cerca, le han dicho algo feo a Vini que no se debe decir", aseguró Federico Valverde, el centrocampista uruguayo del Madrid. "Hay muchas personas que han peleado por esto. Vini ha luchado por esto. Es un hecho lamentable. Si te tapas la boca es porque dices algo que no esta bien".

José Mourinho expulsión y reacciones en partido tenso

En un momento, Mourinho y Álvaro Arbeloa, su contraparte del Madrid, hablaron con Vinícius.

El árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Letexier apartó a Prestianni y habló con él.

Al jugador argentino no le mostraron tarjeta amarilla y continuó jugando. Fue sustituido a los 81 minutos.

A Vinícius le habían mostrado una tarjeta amarilla tras la celebración. El juego se reanudó a los 60.

Mbappé, quien defendió a Vinícius mientras los jugadores de Benfica confrontaban a su compañero, también fue abucheado por la afición local. Las cámaras también mostraron a Mbappé aparentemente llamándole racista a Prestianni, además de insultarlo.

"No podemos aceptar que un jugador que juega en la máxima competición europea se comporte así", dijo Mbappé. "No debería seguir jugando. A ver qué pasa ahora".

El veterano defensa argentino Nicolás Otamendi estuvo entre quienes encararon a Vinícius y Mbappé. Más tarde, durante el partido, Otamendi se levantó la camiseta y se señaló el pecho, aparentemente mostrando a Vinícius los tatuajes de los trofeos que ha ganado con la selección nacional.