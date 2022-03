Violencia en estadio de Querétaro impacta a "Tecatito"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Las imágenes que se suscitaron en Querétaro el pasado 5 de marzo dieron la vuelta al mundo y manchó la imagen de la Liga MX y del futbol mexicano en general.

Jesús "Tecatito" Corona, jugador del Sevilla, habló sobre los lamentables hechos en el Estadio La Corregidora y aseguró que situaciones así lo alejan de regresar a la Liga MX.

"México es mi país, me encanta y lo amo, pero por esas cosas dices: 'está cambiando a mal' y lo pienso. Quisiera volver a Monterrey o al club que quiera llevarme, pero por esas cosas lo pensamos, mi familia y yo", declaró.

Lo sucedido en el Querétaro vs Atlas lo impactó para mal y duda de sí hubo muertos o no.

"Eso que pasó en Querétaro es algo desastroso. Yo sé que en otros lados se viven cosas feas, pero ahí había niños y familias, hubo muertos... Dicen que no, yo ya no vi nada. Se ven imágenes increíbles que no pueden estar pasando", dijo en entrevista para MARCA.

"Tecatito" Corona hace un llamado a la Liga MX

Jesús Manuel "Tecatito" Corona aseguró que la Liga MX y sus futbolistas no son conocidos en Europa y considera que algo se está haciendo mal.

"En el extranjero no conocen mucho la liga mexicana, ni a los futbolistas. Yo creo que eso lo estamos haciendo un poco mal en México... Hay que dejar salir al jugador más joven, que sea más fácil salir, los demás lo hacen y siguen avanzando, yo creo en esa gestión estamos retrocediendo", explicó.