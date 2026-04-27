Virus estomacal afecta a tenistas en Abierto de Madrid

Los tenistas se enfrentan a un virus estomacal o intoxicación alimentaria en el Abierto de Madrid, que ha afectado a jugadores como Iga Swiatek, Coco Gauff y Marin Cilic, generando preocupación en el torneo.

Virus estomacal afecta a varios jugadores en Madrid

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, evitó el lunes una sorpresa ante Naomi Osaka y comentó que sigue una dieta sencilla de pechuga de pollo, arroz y ensalada para evitar enfermarse.

Sabalenka señaló que pasa el menor tiempo posible en el recinto del complejo de tenis Caja Mágica y toma vitamina C extra para mantenerse saludable.

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Coco Gauff vomitó en la cancha durante su victoria sobre Sorana Cirstea el domingo, aunque no mostró síntomas el lunes en su derrota ante Linda Noskova.

Iga Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, se retiró el sábado tras sentirse muy mal, mientras que Marin Cilic no pudo disputar su partido por intoxicación alimentaria.

Remontada y próximos encuentros en el torneo

Sabalenka se recuperó de un set y quiebre en contra para vencer a Osaka y avanzar a cuartos de final, manteniendo una racha de 15 victorias consecutivas.

Su siguiente rival será la estadounidense Hailey Baptiste, quien ganó un partido con el desempate más largo desde 2024, tras superar a Belinda Bencic.

La número 2 del mundo, Elena Rybakina, perdió ante Anastasia Potapova y expresó su desconfianza en el sistema electrónico de canto de líneas tras controversias en partidos previos.

En cuanto a los jugadores españoles, Daniel Mérida y Alejandro Davidovich Fokina fueron eliminados, dejando a Rafael Jódar, de 19 años, como el único representante nacional en el torneo.

El principal jugador español, Carlos Alcaraz, se retiró por una lesión en la muñeca derecha.

Un intercambio inusual de 15 globos consecutivos destacó en el partido entre Ruud y Davidovich Fokina, mientras que Francisco Cerúndolo ganó su partido contra Luciano Darderi con jugadas destacadas.