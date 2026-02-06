Visita el ADSL a Rayos de Necaxa

Todo está listo para el Club Atlético de San Luis, que este viernes por la noche, en punto de las 19:00 horas, visitará a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria, en duelo que marcará el inicio de la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto potosino buscará regresar a la senda del triunfo en un compromiso que luce exigente ante un rival siempre complicado.

Previo al encuentro, los jugadores Roberto Meraz, Eduardo Águila y el director técnico Guillermo "Memo" Abascal compartieron sus impresiones sobre el momento del equipo y el reto que representa el cuadro hidrocálido.

Roberto Meraz reconoció la dificultad del compromiso y la paridad que existe en el futbol mexicano. "Es un rival complicado, creo que en esta liga todos los rivales lo son y cada uno te presenta algo distinto. Estamos tranquilos porque se vienen haciendo bien las cosas; los resultados no se han dado como esperábamos, pero vamos por buen camino y afrontaremos de la mejor manera el duelo ante Necaxa", señaló.

Por su parte, Eduardo Águila destacó el trabajo realizado durante la semana para corregir errores. "Hemos trabajado muy intenso, sabemos en qué fallamos, lo analizamos en video y nos enfocamos en esos errores para que no nos vuelvan a pasar. La idea es empezar a sumar puntos", expresó el defensor.

Finalmente, el estratega Guillermo "Memo" Abascal subrayó el crecimiento colectivo del equipo, así como las áreas a fortalecer. "Este torneo estamos siendo un equipo que llega mucho al área rival, que tiene presencia y genera oportunidades, pero todavía nos falta fortalecer esa segunda línea para aumentar el número de goles. Eso también nos ayudará a tener mayor variedad para ganar los partidos y a evitar que los errores se conviertan en goles en contra. Estamos más cerca de alcanzar los objetivos", afirmó.