"Volveré más fuerte", comenta Nico Benedetti

El colombiano Nicolás Benedetti rompió el silencio, luego de la lesión que sufrió en la rodilla, el domingo pasado durante el juego contra Uruguay, en el preolímpico sudamericano.

"El universo nunca te enviará un desafío que no esté destinado a fortalecerte", expresó el futbolista en un mensaje en redes sociales.

El también volante del América, según la primera resonancia magnética, presenta una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha, por lo que se perderá todo el torneo Clausura 2020.

"Más que triste, en este momento estoy agradecido con Dios por una nueva oportunidad, para demostrar que puedo con esto y más", continúa la emotiva carta adjunta a un imagen de él con la playera de la Selección de Colombia.

Se espera que Nico retorne a la ciudad de México este fin de semana, para ser revalorado por las Águilas y someterse a una cirugía de la rodilla afectada.

"Es apenas el comienzo, pero voy con toda la actitud y disposición para superar esta prueba y volver más fuerte que antes. Gracias a todos por sus oraciones y mensajes de aliento, me llena de felicidad que cuento con ustedes", concluyó.

Entre las muestras de cariño no pudieron faltar los mensajes de otros futbolistas, como el del examericanista Jérémy Ménez: "Volverás más fuerte que nunca. Fuerza, hermanito".