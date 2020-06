"Volveremos a lo mismo", confía Samuel Eto'o

Antes de contestar cualquier pregunta, Samuel Eto'o lanza un mensaje: "Espero que esta pandemia no haya pegado tanto en México, y que se recuperen pronto".

Porque así es el exgoleador camerunés, un tipo que antepone lo humano, siempre alegre, optimista, cualidades que lo convirtieron en embajador de la Copa del Mundo Qatar 2022, la que -está seguro- se llevará a cabo con normalidad, porque el mundo se repondrá de los estragos generados por el Covid-19.

"Mi rol como embajador es muy simple. Primero, trabajamos como una familia grande, y lo segundo es que le hablamos al resto del mundo sobre la verdad de lo que está pasando aquí en Qatar", comparte el exariete del Barcelona y el Chelsea, entre otros clubes, en charla con EL UNIVERSAL Deportes. "Ese es mi rol como embajador: explicar al mundo entero lo que estamos haciendo para el Mundial, las construcciones, la infraestructura, el futbol aquí en Qatar.

"Obvio que durante dos, tres o cuatro meses, viviremos el futbol de una manera diferente, porque la gente no podrá ir al estadio, entre los suplentes hay que hacer espacio [en la banca], pero -después de eso- el futbol volverá a lo mismo".

Y tendrá, desde su perspectiva, un parteaguas con lo que se realizará en Medio Oriente: "El Mundial será la mejor fiesta jamás organizada y espero que la gente se dé cuenta de lo que se está preparando por Qatar para la Copa del Mundo y habrá que vivir este momento, porque no creo sinceramente que se repita algo así en la organización de los Mundiales".

Esto se dará, según pronostica, en un planeta recuperado.