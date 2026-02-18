logo pulso
Vonn regresa a E.U. tras 4 operaciones

Por AP

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Vonn regresa a E.U. tras 4 operaciones

MILÁN.- Lindsey Vonn ya está de vuelta en Estados Unidos tras una semana de tratamiento en un hospital de Italia, después de fracturarse la pierna izquierda en el descenso olímpico de los Juegos de Milán-Cortina.

"No me he puesto de pie en más de una semana. He estado inmóvil en una cama de hospital desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en mi tierra se siente increíble", junto con un emoji de la bandera estadounidense", publicó Vonn en X.

"Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien", añadió.

Vonn, de 41 años, sufrió una compleja fractura de tibia que ya ha sido operada varias veces desde su accidente del 8 de febrero. Ha manifestado que necesitará ser operada en Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Nueve días antes de su caída en Cortina d´Ampezzo, Vonn se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en otro accidente previo a los Juegos de Invierno, en Suiza. Incluso antes de eso, todas las miradas estaban puestas en ella como la historia inspiradora de cara a los Juegos Olímpicos por su regreso, tras casi seis años de retiro.

