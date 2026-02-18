Vonn regresa a E.U. tras 4 operaciones
MILÁN.- Lindsey Vonn ya está de vuelta en Estados Unidos tras una semana de tratamiento en un hospital de Italia, después de fracturarse la pierna izquierda en el descenso olímpico de los Juegos de Milán-Cortina.
"No me he puesto de pie en más de una semana. He estado inmóvil en una cama de hospital desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en mi tierra se siente increíble", junto con un emoji de la bandera estadounidense", publicó Vonn en X.
"Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien", añadió.
Vonn, de 41 años, sufrió una compleja fractura de tibia que ya ha sido operada varias veces desde su accidente del 8 de febrero. Ha manifestado que necesitará ser operada en Estados Unidos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Nueve días antes de su caída en Cortina d´Ampezzo, Vonn se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en otro accidente previo a los Juegos de Invierno, en Suiza. Incluso antes de eso, todas las miradas estaban puestas en ella como la historia inspiradora de cara a los Juegos Olímpicos por su regreso, tras casi seis años de retiro.
no te pierdas estas noticias
Jessica Pegula encabezará panel para cambios en calendario tenis
AP
La WTA busca soluciones para la temporada larga y el agotamiento de las jugadoras mediante un consejo liderado por Pegula.
Selección anuncia partidos de preparación para Mundial 2026
AP
El estadio Azteca será reinaugurado el 28 de marzo con un partido contra Portugal.
Amber Glenn recibe video de Madonna antes de su rutina olímpica
AP
Madonna elogió la actuación de Amber Glenn y le deseó suerte en la competencia individual de patinaje artístico.