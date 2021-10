Voy a darles pelea: Haret Ortega

CIUDAD DE MÉXICO.- De ser desechado por el América, a ser titular indiscutible con el Toluca y ahora es llamado a la Selección Mexicana.

El defensa de los Diablos Rojos, Haret Ortega, se dijo ilusionado por la convocatoria a Selección Nacional Mexicana para el juego ante Ecuador, en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, y aseguró que ahora que está en "el radar" del director técnico Gerardo "Tata" Martino, buscará dar lo mejor en la cancha y "llenarle el ojo".

El jugador escarlata consideró que es un "sueño cumplido" vestir la verde, "y ahora que toca, espero que sea la primera convocatoria de muchas. Hemos trabajado mucho tiempo para estar ahí, y ojalá que puedan venir muchas más".

Estar en la Selección, "es algo que uno sueña desde niño. Creo que a todo futbolista, a toda persona que le gusta el futbol siempre sueña con algún día representar a su país. Sé que es un partido amistoso, pero también ya estamos ahí en el ojo del profe Martino, y esperemos llenarle el ojo", añadió.

Haret Ortega se dijo preparado para asumir el reto de dar la pelea ante jugadores consolidados en la posición, como es Héctor Moreno, César Montes y Néstor Araujo, y hacer "que se vuelva una competencia muy sana, yo voy a tratar de sumar, a tratar de dar lo mejor de mí, y si le gusto al entrenador, que sea grato para todos".

"Yo daré mi mejor esfuerzo como siempre lo he hecho, tanto en América como ahora en Toluca, que siempre me rompo la cara dentro del partido, y con Selección no va a ser la excepción", garantizó el central.

Otro aspecto que adereza esta convocatoria para el defensa de Toluca FC, además por supuesto de la posibilidad de vestir la casaca tricolor, es que lo pondrá frente a frente con un compañero de equipo: "Estar en Selección ya es en sí una emoción muy grande, y ahora me va a tocar jugar ahora, seguramente contra Michael (Estrada), que lo conozco, entonces esperamos que sea un lindo partido para toda la afición", concluyó.