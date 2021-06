Vucetich lamenta llamado de naturalizados a la Selección

Mientras los dueños lo permitan, los técnicos los sigan pidiendo y la Liga MX no modifique sus reglas respecto a la cantidad de jugadores foráneos en los equipos, la problemática de contar con pocos elementos de mucha calidad en ciertas posiciones se seguirá dando, tal como ahora que están llamando a Rogelio Funes Mori, señaló el técnico del Guadalajara Víctor Manuel Vucetich.

"Algo estamos haciendo en nuestro futbol que no estamos produciendo los jugadores que necesitamos, requerimos en un momento trabajar, hacer un proyecto que nos permita el desarrollo y crecimiento de los nacionales en cualquier posición, centro delantero, defensas, porque es muy necesario".

El Guadalajara desde hace tiempo preparó el terreno para jugar con canteranos, para no depender de compras con precios millonarios y en el proceso están de cambiar esta historia produciendo sus propios jugadores, lo cual dice el "Rey Midas", también más equipos deberían de sumarse para tener más mexicanos en puestos claves.

"Vean las estadísticas, puestos, cuántos jugadores hay necesariamente en esa posición, observaremos que hay cuatro o cinco en la posición de ataque, nada más, no hay más y de los 18 equipos cinco o cuatro ponemos a mexicanos, estamos hablando que los 14 o 15 jugadores extranjeros ocupan los otros puestos.

"Es algo que debemos ver esto a nivel federación para tener producción, un ejemplo muy claro es lo que hizo Alemania, que hizo proyecto durante ocho años para tener una camada perfectamente bien definida para un mundial".

A los delanteros jóvenes pocas opciones se les da en el futbol mexicano, no se les tiene paciencia y por ello ahora con Raúl Jiménez en vías de recuperarse, José Juan Macías en un mal momento, Javier Hernández con equipos problema para no ser llamado, se tiene como consecuencia el llamado de Funes Mori.

"México requiere de jugadores con esa condición, porque hoy en día con el esquema que hay buscar jugadores es un problema en la Selección, se tiene que estar trabajando con jugadores naturalizados, qué se le va a hacer y este problema viene generado por las decisiones que se han llevado a cabo, porque no hay crecimiento en muchos equipos respecto a los centros delanteros o defensas centrales".

Respecto al llamado de Funes Mori, el técnico rojiblanco mencionó que el "Tata" Martino no tiene culpa, porque en esa posición siempre se quieren obtener buenos resultados y si las condiciones se dan, pues el llamado es inminente para solucionar un problema de gol que tiene el equipo azteca.

"Son decisiones que a veces la gente de la Federación toma, son quienes determinar, quienes llevan el camino y el técnico se apoya en lo que le brindes. Ellos tomas las decisiones, pero lo tomaría como que necesitamos trabajar más y producir más jugadores, necesitamos reducir jugadores [extranjeros] porque quizá a lo mejor por eso no los tenemos".

Si el técnico de la Selección Nacional tuviera más alternativas de elementos mexicanos, no se estaría pensando en que algún naturalizado juegue.