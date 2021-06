Vucetich mandó mensaje a la afición por la falta de refuerzos

En el Guadalajara están convencidos que el proyecto 70-30 dará muchos frutos, que será a largo plazo, sí, pero apuestan a que en este inicio los resultados acompañen al equipo, porque hay mucha calidad y poco a poco saldrán jugadores que cargarán con el peso del equipo, ya que refuerzos ahora mismo, no hay muchos para traer como refuerzos al equipo, así lo señaló el técnico Víctor Manuel Vucetich.

"La gente tiene las mismas expectativas que tenemos nosotros, quiere ganar siempre. ¿Cómo podemos hacerla entender? Hablándole con la verdad, diciéndole cómo son las cosas, por eso los medios de comunicación son fundamentales para que transmitan lo que es real, no es fingir, simplemente comentarles la situación que se vive. Además estamos viviendo una pandemia, es más complicado, pero la gente tiene su verdad, su derecho de buscar y nosotros el compromiso, la responsabilidad de estar buscando hacer las cosas bien, siempre".Precisó que no tendrá bajas considerables porque hasta ahora César Huerta, de quien se señaló estaría abandonando al equipo, es información falsa y también dejó en claro, que contará con Fernando Beltrán.

"Beltrán está con nosotros, no se ha hablado nada respecto a él, se ha especulado mucho en los medios de comunicación que sale una cosa y otra, se ha especulado de todo pero aquí no se ha dicho absolutamente de nada. Es pura información que no es correcta, tenemos plantel completo, con quienes están en la Selección".

En el caso de Jaime Gómez de Xolos, que conoce Vucetich, la operación se encuentra estancada debido a que hay conjuntos que lo pretenden, entre ellos Ricardo Ferreti para sus Bravos y cuando las negociaciones estuvieron con Chivas, la desilusión llegó porque los fronterizos pedían a cambio al "Nene" Beltrán, lo cual no aceptó el conjunto tapatío.