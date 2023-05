Vucetich podría salir del equipo tras eliminación contra Tigres

A-AA+

El Monterrey perdió 1-0 contra Tigres la vuelta de las semifinales del Clausura 2023 y quedó eliminado en su casa y con su gente a pesar de haber tenido una temporada regular histórica.

Contrario a lo que se esperaba ver del equipo, Víctor Manuel Vucetich planteó un partido defensivo y a la espera de que Tigres le haga daño, situación que se cumplió y terminó pagando con la eliminación y el deseo frustrado de llegar a la final.

En conferencia de prensa posterior al partido, el "Rey Midas" fue cuestionado sobre su futuro al frente del equipo y declaró que "no está en sus manos" la decisión.

Asimismo, en cuanto Vucetich se retiró de la sala de prensa, entró José Antonio ‘Tato’ Noriega, actual presidente deportivo de Rayados, y soltó un mensaje contundente para disculparse con la afición, incluyendo una indirecta sobre el futuro de Vucetich.

Como presidente de este club quiero enviar un mensaje a nuestra afición y decir que no estamos contentos no solo por no avanzar, sino por cómo sucedió. Necesitamos ser otro Monterrey" declaró Noriega.

El sucesor de Duilio Davino en esta nueva era administrativa del Monterrey, reconoció que su equipo fracasó al no alcanzar la final después de realizar un torneo de 40 puntos y no aseguró la continuidad del director técnico albiazul.

"Veremos. De aquí en adelante platicaremos entre todos y que estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos", manifestó sobre el futuro del técnico.

Asimismo, englobó su sentir con tres sentimientos: "Tristeza, frustración y pena. Pena porque lo que vimos hoy con la afición es lo que una busca y que no haya reciprocidad de nuestra parte es así como me siento", concluyó.