Vucetich quiere a Hugo Sánchez como técnico de la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Víctor Manuel Vucetich tuvo una breve, minúscula etapa como director técnico de la Selección Mexicana.

Después de dos juegos y clasificar de panzazo al repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014, el Rey Midas fue despedido y no le quedaron nada de ganas para regresar.

Eso sí, espera que quienes tomen la decisión final de poner al entrenador nacional lo hagan pensado en que sea mexicano... Mientras él ya tiene a su candidato: Hugo Sánchez.

Víctor Manuel Vucetich tiene cinco títulos en la Liga MX y aún continúa vigente al ser el técnico en Rayados de Monterrey, pero en vez de proponerse, da otros nombres para que ocupen ese puesto.

Ante los dichos de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) quiere que el próximo técnico del Tricolor sea mexicano, Vucetich señaló: "Qué bueno que se piense de esa manera, porque los mexicanos tienen las mismas condiciones y capacidades que cualquier otro técnico en el mundo; aquí hay conocimiento, capacidad y todo lo que haga falta".

Sus principales candidatos son gente que ya ha tenido un título entre sus manos: "Hay gente con capacidad y amplias posibilidades como (Nacho) Ambriz en Toluca, Miguel Herrera sin trabajo, y el mismo Hugo Sánchez (hoy comentarista en ESPN), gente que tiene la capacidad y el carácter, sólo es cuestión que le den la oportunidad".

La FMF, continuó Vucetich, no debe de perder más tiempo en nombrar a un técnico nacional: "Hay que armar un buen grupo. El técnico debe reunir muchas condiciones para llevar a cabo un buen trabajo".

Y reiteró: "Ojalá sea mexicano, sería lo mejor, no hay pierde en ese sentido y muchos técnicos que han estado y han llevado a la Selección para bien".

La Selección Mexicana viene de no clasificar por primera vez en 44 años a los octavos de final de la Copa del Mundo, lo que le costó a Gerardo Martino, la oportunidad de renovar.