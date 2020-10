Vucetich quiere dos o tres refuerzos para Chivas

Lo tiene claro. El técnico del Guadalajara Víctor Manuel Vucetich, consideró que para ver unas mejores Chivas, es necesario que la directiva el campeonato entrante le refuerce el equipo con dos o tres jugadores en diferentes posiciones, con lo cual el nivel futbolístico aumentaría de manera importante.

"El equipo se ha venido armando bien, pensamos todos que de alguna manera puede mejorar este equipo con dos o tres piezas más, nada más estoy hablando de tres piezas, que con eso el equipo puede mejorar y crecer considerablemente".

El que se haya caído la llegada de Víctor Guzmán, le dejó al Guadalajara un hueco grande por llenar y que hasta hoy, sigue vacante, por ese motivo ha estado metiendo a otros jugadores que habitualmente no desarrollan esa posición.

"Un proceso no es nada más armar con ciertos elementos en una sola acción, a veces quedan espacios en los equipos que por una cosa u otra no se llegaron a culminar por una cosa u otra, como el caso de Víctor Guzmán, que se tenía planeado. Eso se deja un hueco y una lesión deja otro hueco, entonces esos elementos son muy importantes en un equipo y puedo asegurar que si a un equipo le falta un jugador, puede perder un campeonato, con un solo jugador y lo digo por experiencia".

Aseguró el "Rey Midas" que Fernando Beltrán, Jesús Molina, entre otros, han estado aumentando su nivel futbolístico y espera se refleje a la brevedad, pero el proceso en el cual está marcha bien, de acuerdo a lo que tienen previsto, aunque reconoció que tenían para esta fecha un mejor pronóstico de posicionamiento en la tabla general.