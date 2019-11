Vucetich y Ferretti, los técnicos más experimentados

De los ocho participantes en la Liguilla del Apertura 2019, los Tigres y el Querétaro llevan cierta ventaja a diferencia del resto y que será determinante para plantear los escenarios dentro de la cancha.

Porque los años no pasan en vano, Ricardo Ferretti y Víctor Manuel Vucetich son los técnicos más longevos de estas eliminatorias, pero también los más efectivos.

"El Tuca", a sus 65 años de edad, ostenta siete títulos de liga, cinco de ellos con los Tigres.

Aunque el estratega brasileño es predecible, su efectividad y carácter lo han hecho un referente en el balompié nacional. En esta ocasión apunta al bicampeonato de los felinos tras la conquista del Clausura 2019, pero antes tendrá que sortear al América en los cuartos de final.

A Ferretti le sigue Víctor Vucetich como el entrenador con más edad entre los clasificados a la fiesta grande.

"El Rey Midas" tiene 64 años de edad y cinco títulos de liga (León, Tecos, Pachuca y dos con Rayados), y buscará el sexto con los Gallos Blancos, equipo que rescató de la crisis en este año y que dirige por segunda vez en su carrera.

Ignacio Ambriz, del León, es el único de los protagonistas en el banquillo del Apertura 2019 que no tiene un título de liga.

Pero el estratega de La Fiera, con 54 años, se ha quedado a poco de consagrarse campeón. El torneo pasado, el cual dominó en la fase regular y dejó ver que los felinos estaban bien armados, cayó en la final ante los Tigres del experimentado "Tuca".

Cabe recordar que con América, a lo más que llegó "Nacho" fue a las semifinales del Apertura 2015 y Clausura 2016. Ahora va por su revancha.

Guillermo Almada está en el promedio respecto a los demás directores técnicos que pelean el título del Apertura 2019.

Con 53 años, el uruguayo ha demostrado capacidad en el banquillo, luego de clasificar a los laguneros como líderes del certamen, con 37 puntos, y como la mejor ofensiva (40 goles).

Pero hay dos factores con los que Almada tendrá que lidiar en esta Liguilla: los técnicos debutantes no tienen éxito y la maldición del súper líder.

Por otro lado, el Necaxa deposita su confianza en el estratega que revivió su proyecto, Guillermo Vázquez.

Memo tiene 52 años y un bajo perfil, aunque efectivo por mantener a sus equipos en Liguillas. En su andar, se coronó con los Pumas en el Clausura 2011, incluso, le dio a Cruz Azul un título de Copa MX y el pase a la final del Clausura 2013.

Miguel Herrera, uno de los técnicos con personalidad más marcada, echará mano de su experiencia al trabajar bajo presión.

Tiene 51 años, pero dirige a la institución más ganadora del país y que le ha dado con títulos de liga sentido a su trayectoria como técnico.

Detrás del timonel azulcrema viene el argentino Antonio Mohamed y sus 49 años de edad, los cuales, no están peleados con el éxito en la Liga MX.

"El Turco" Mohamed ya conquistó dos títulos de Liga, uno con Tijuana y otro con América. Sin embargo, su gran pendiente ha sido el Monterrey, al que clasificó octavo a esta Liguilla.

El técnico más joven y con las expectativas en contra está en el banquillo del Morelia. Pablo Guede tiene 45 años y está por vivir su primera Liguilla en México.

Aunque clasificó a los Monarcas como séptimos, con 27 unidades, el funcionamiento del equipo ha reflejado parte de su personalidad férrea y dinámica.

Pero Guede sabe lo que es ser campeón fuera de nuestro país. Ha contribuido a las vitrinas de los clubes argentinos Nueva Chicago y San Lorenzo, mientras que en Chile hizo lo mismo con el Colo-Colo.