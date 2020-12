Washington pagó 1.6 mdd para callar acoso sexual de su propietario

Un nuevo escándalo ha rodeado al Washington Football Team, otra vez por acciones inapropiadas de su dueño, Daniel Snyder.

De acuerdo con un reportaje de The Washington Post, la franquicia pagó 1.6 millones de dólares a una empleada de la organización que acusó al empresario de acoso sexual en su avión privado.

No es la primera ocasión que a Snyder se le acusa de conducta inapropiada. Cuarenta mujeres se han presentado este año y señalado al propietario del equipo por lo mismo.

Las acusaciones incluyen a Larry Michael, un exlocutor y ejecutivo del equipo, que solicitó tomas descartadas de las grabaciones de videos de porristas en 2008 y 2010, supuestamente a instancias de Snyder.

"Si bien no estaba al tanto de estas acusaciones hasta que salieron a la luz en los medios, asumo toda la responsabilidad por la cultura de nuestra organización", dijo Snyder en un comunicado en agosto de este año.

Reportes locales también han señalado que socios minoritarios de Washington han buscado vender sus acciones debido a la crisis que han ocasionado las actitudes del propietario de la franquicia.

En lo deportivo, el equipo marcha con un récord de seis victorias y ocho derrotas, en la cima de la División Este de la NFC y aspira a un lugar en los Playoffs.