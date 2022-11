Wesley Sneijder reconoce que "no era penal" de Robben contra México (video)

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Mientras Países Bajos juega contra Ecuador en la segunda fecha de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, se viralizó un video del ex futbolista y leyenda del país europeo, Wesley Sneijder, donde reconoce que "no era penal" sobre Arjen Robben en Brasil 2014.

Unos aficionados mexicanos se encontraron a uno de los protagonistas de aquella fatídica tarde en Brasil durante la Copa del Mundo en 2014, en la cual Países Bajos robó la ilusión mexicana del quinto partido gracias a un penal de Arjen Robben que no era. El "no era penal" se convirtió en tendencia todos estos años, y por fin, una de las figuras de aquel equipo neerlandés reconoce que México fue perjudicado por el árbitro.

"No, no era penal. Pero ¿Qué quieres que haga? Fue el árbitro?", dice Sneijder en el video.

Mira a Wesley Sneijder diciendo que no era penal en 2014. pic.twitter.com/JgFKEUv2PQ — Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) November 25, 2022