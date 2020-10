"Wolves me dio la confianza y no pienso soltarla"

Raúl Jiménez agradeció la extensión de su contrato con el Wolverhampton hasta el 2024.

El delantero mexicano aseguró que seguirá con su mejor nivel para lograr cosas importantes con el equipo que lo firmó en 2018.

"Estoy muy emocionado por seguir con este vínculo con los Wolves y por la confianza que me ha dado el club", dijo el delantero, en un video difundido por la misma institución.

El canterano de las Águilas llegó procedente del Benfica y se ha convertido en la cara del equipo, con 46 goles en 103 partidos, además fue elegido el año pasado Jugador de la Temporada por los aficionados y sus compañeros. En cada una de sus dos temporadas anteriores con los Wolves, Jiménez ha terminado como máximo goleador del club y está en marcha para la temporada 2020-21 con dos tantos en los tres primeros partidos de la Premier League.

"Tanto Nuno [entrenador] y los Wolves me acobijaron, me dieron la confianza para seguir en Europa y no pienso soltarla", cerró el atacante, quien explicó que su mejor gol con la camiseta británica fue ante el Liverpool.

"El mejor momento fue haber llegado a la Europa League, quedarnos en semifinales de la FA Cup y al quedar en la séptima posición de la Premier League".