Woods no viene al WGC-México

LOS ÁNGELES.- Tiger Woods es uno de los cuatro jugadores del top 10 que no acudirán al Mexico Championship la próxima semana, un torneo del World Golf Championship sin corte y con una bolsa de 10.5 millones de dólares.

Woods, que el año pasado acabó empatado en la 10ma. posición en el club de golf Chapultepec pero nunca tuvo opciones serias de triunfo, no ofreció un motivo y se mostró impreciso al responder a preguntas sobre su agenda de esta semana. El viernes en la mañana lanzó 73 goles en el Genesis Invitational, una competencia de la que es anfitrión.

"He estado tan ocupado con este evento y tratando de gestionar todas las pequeñas cosas, que no he estado realmente centrado en la próxima semana", apuntó.

Brooks Koepka faltará al torneo por segunda vez en tres años, aunque esta es la primera por elección propia. En 2018, Koepka padecía una lesión de muñeca, y la próxima semana disputará el Honda Classic en su ciudad natal.

En la lista de ausencias destacadas en el torneo de la Ciudad de México estarán también la de Justin Rose, por segundo año consecutivo, y la de Patrick Cantlay, que se someterá a una operación en el tabique para estar listo para el Players Championship y las semanas previas al Masters.