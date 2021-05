WWE comenzará a realizar eventos con público a partir de julio

Poco a poco los eventos deportivos regresan a la normalidad y comienzan a recibir a los aficionados después de la pandemia del Covid-19. La WWE fue una de las empresas de entretenimiento deportivo que no paró con sus actividades, pero estuvo poco más de un año sin público presencial, ya que crearon el Thunderdome, una forma para que los aficionados disfrutaran de sus funciones de manera virtual.

Pero las buenas noticias llegaron para el Universo de la WWE ya que se dio a conocer que a partir del 16 de julio, la empresa luchística regresará a la gira de eventos en vivo con un calendario de 25 ciudades. El primer estado que podrá disfrutar de los shows de la World Wrestilng Entertainment es Texas, con un fin de semana lleno de acción.

El 16 de julio se celebrará el Friday Night SmackDown en el Toyota Center en la ciudad de Houston. Para el domingo 18 de julio se trasladarán al Dickies Arena en Fort Worth para realizar el evento Money In The Bank y al día siguiente, en el American Airlines Center en Dallas, se llevará a cabo el Monday Night Raw.

Los boletos para estos tres shows saldrán a la venta el próximo miércoles 26 de mayo, además, en las próximas semanas se anunciarán las ciudades, fechas y detalles de venta de entradas para los siguientes eventos que realice la WWE en Estados Unidos.

La vacunación masiva contra el Covid-19 a la población estadounidense ha ayudado a que las cosas vayan regresando a la normalidad, y la WWE es un claro ejemplo. Cabe recordar que la edición 37 de Wrestlemania, que se celebró el 10 y 11 de abril, fue el primer show en realizarse con afición tras la pandemia. El estadio Raymond James en Tampa, Florida acogió a poco más de 25 mil aficionados cada día.