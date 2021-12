Xavi Hernández elogia a Guardado previo al Barcelona-Betis

Barcelona recibe al Betis en el Camp Nou este sábado, y su entrenador Xavi Hernández se deshizo en elogios hacia el mediocampista mexicano Andrés Guardado.

"Lo quisimos fichar para el Al Saad. Estuvimos valorando su fichaje y es un jugador que me gusta mucho. Es técnico, trabaja mucho para el equipo, tiene pase en largo, disparo. Es un futbolista muy importante para el Betis, es el metrónomo del equipo", dijo el técnico catalán sobre el jugador azteca.

Por otra parte, Xavi reconoció la urgencia que tienen los Blaugranas de sumar puntos en LaLiga, a pesar de haber conseguido dos victorias seguidas.

"Por las urgencias que tenemos, cada partido será vital para nosotros y los tendremos que afrontar todos como una final, el de mañana y también el del próximo miércoles en Múnich", comentó.

Acerca de Ousmane Dembélé y una posible renovación, el técnico del Barcelona volvió a reconocer la confianza que tiene en su capacidad.

"Ya lo dije en mi presentación. Para mí, Ousmane puede ser el mejor jugador del mundo es su posición. No es solo un tema económico. Yo le he dejado muy claro el proyecto que tenemos y que pensamos que puede ser una figura clave en él, y quiero ser positivo", afirmó.