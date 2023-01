Xavi pidió disculpas por sus declaraciones sobre caso Dani Alves

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Después del triunfo por 1-0 sobre el Getafe, el director técnico del Barcelona habló en conferencia de prensa y se tomó un tiempo para aclarar sus dichos sobre el escándalo que involucra a su ex compañero Dani Alves. Arrepentido, Xavi Hernández pidió disculpas a la víctima y reiteró que se encuentra incrédulo por lo ocurrido.

"Creo que se han interpretado mal mis palabras. No me expliqué bien. Es un tema escabroso e importante. Hay que condenar cualquier violencia. Tenemos que condenar todos estos actos, los haga quien los haga. Pido disculpas a la víctima y a las víctimas de violencia de género. Entiendo las críticas y pido disculpas. No fui contundente. Me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de actos. Me sorprende. Mi apoyo a la víctima. Pido perdón. No me expliqué bien. Me sabe mal. No he pasado un día agradable. Sé que mi voz es importante. Me sabe mal el malentendido" declaró el ex compañero de Alves sobre sus declaraciones del sábado pasado.

En España, el técnico catalán fue criticado por los medios y por organismos representantes del movimiento feminista por declarar que sentía pena por el lateral brasileño y no por la víctima. "Me sabe muy mal por él", dijo Hernández la semana pasada.

Finalmente, Dani Alves seguirá en prisión preventiva hasta que se defina una fecha para realizar otro juicio y el caso vaya aclarándose mediante aparezcan más pruebas. Mientras tanto, la víctima rechazó la indemnización por los daños sufridos.