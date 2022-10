Xavi Razo finalizó cuarto en la Nascar

Un complicado cierre de carrera, privó al piloto capitalino, Xavi Razo, de hacerse de la victoria en la novena fecha de la NASCAR México Series 2022, que se corrió en el Autódromo de Querétaro, donde concluyó en el cuarto puesto de su categoría y quinto general.

El volante del auto marcado con el número 7 PCQdemifoxFertilizantes-BMS-SRCautomatización-AislantesYEmpaques-PETenvases-MROcommsa-LaFlorDeCordoba-3MIXTECAS-MotionSports-M&A se mostró a disgusto con su posición final, debido a que consideró tenía para conseguir su tercer éxito del año.

Expreso Xavi Razo, auto #7: “Fue una carrera complicada, no estamos contentos con el resultado, en las últimas vueltas perdimos un poco de rendimiento, tuvimos una muy mala rearrancada en la última que hubo, se nos complicó, afortunadamente el coche salió completamente limpio, logramos un Top Five no con buen sabor”.

“Tenemos para más, arrancamos en la octava posición, llegamos a estar varias vueltas en primer lugar, haber quedado en cuarto no es lo que buscamos, llegaremos a la Ciudad de México buscando una mejor carrera”, subrayó el capitalino, quien ocupó los tres primeros lugares casi durante las 140 vueltas.

“Veníamos muy bien, fue muy notorio que en las últimas vueltas perdimos rendimiento, pero vamos a recuperarnos y seguir adelante, para cerrar bien el año”, mencionó el experimentado volante.

En ese sentido, Razo admitió que ahora sólo le resta darle la vuelta a la página y enfocarse en el siguiente compromiso de la temporada del 6 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Por su parte, el boxeador regiomontano, Daniel “Cejitas” Valladares, quien dio la bandera verde de la competencia de Trucks México Series y fungió como Grand Marshall de la carrera estelar a invitación de Xavi, se dijo feliz de constatar el ambiente que se vive en una carrera. Al final de la carrera, Daniel “Cejitas” Valladares y Xavi Razo convivieron y regalaron autógrafos a los aficionados de las carreras en el pit de la Escudería Prime Sports.