Xavi y Piqué: un cruce de leyendas culés

Gerard Piqué y Xavi Hernández son dos nombres que se escriben con letras de oro en los libros de historia del Futbol Club Barcelona. Fueron compañeros de equipo en la época más dorada del club, y ahora comparten vestidor con el segundo de ellos ahora como entrenador.

Sin embargo, el defensor no está pasando por el mejor momento de su carrera (tampoco a nivel personal), ya que este año lleva un solo partido jugado en La Liga y otro en Champions League.

Vale la pena recordar que para esta temporada el cuadro catalán fichó a Jules Koundé y Andreas Christensen, entre otros, además de contar con el uruguayo Ronald Araújo y el español Eric García en la posición, por lo que no da la impresión de que el experimentado defensor de la selección española y del club blaugrana pueda ganarles la posición pronto.

A raíz de esto, en medios españoles se filtró que después de la derrota en Champions frente al Bayern Múnich, el jugador habría dicho: "No juego ni a la petanca" y que el director técnico y excompañero suyo le respondió: "Pues ahora menos vas a jugar".

La realidad es que el Barcelona está emprendiendo su renacimiento de la mano de Hernández, retomó el estilo de juego que lo caracteriza y cuenta con un equipo muy talentoso y dinámico, en el cual es posible que Piqué pueda aportar más entrando de cambio o como la figura de experimentado.