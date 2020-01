Xolos gana en casa al Atlético de San Luis y avanza en la Copa MX

Fue una noche tranquila en Tijuana, determinante para las aspiraciones de Xolos y el Atlético de San Luis en la Copa MX, pero los fronterizos tuvieron mayor contundencia y vencieron por 1-0 a los potosinos, 2-0 en el marcador global y cimentaron su pase a los Cuartos de Final del certamen, a la espera de conocer a su siguiente rival.



El encuentro en la cancha del Estadio Caliente estuvo cerrado, disputado en ambas áreas, hasta que al minuto 66, el juvenil Édgar López marcó el único tanto del encuentro, a pesar de que ambas escuadras tuvieron opciones importantes en ambas áreas. Con este resultado, Tijuana fortaleció su ventaja en el marcador global y terminó por calificar.

No todo fue adverso del lado del Atlético de San Luis. Los potosinos tuvieron la oportunidad de mostrar a sus jóvenes, de hecho, dos de ellos se estrenaron en actividad de la Copa MX; se trata de Uziel García, de 18 años, que cuenta con proceso formativo desde la categoría Sub 17, con Chivas, así como Felipe de Jesús García, que pasó por divisiones inferiores, hasta antes de recalar con la escuadra potosina, donde alterna con la Sub 20.