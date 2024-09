"Ya es pasado y no existe", dice José Ramón sobre Faitelson

En José Ramón Fernández aún cala la decisión que tomó David Faitelson hace unos meses de dejar la cadena ESPN para sumarse a Televisa y con ello convertirse en una de las cartas fuertes de TUDN.

Esta vez, 'Joserra' mostró que sigue molesto por el cambio de empresa de quien fue considerado como su más grande alumno.

Todo se dio luego de una publicación del periodista Odín Ciani, quien pese a no haber mencionado a David, quedó claro que el mensaje iba directo para él.

"Te volviste loco! Aquel que llamabas padre y maestro ahora lo llamas tirano! Aquel que llamabas rival incómodo ahora lo llamas hermano. A esa empresa que siempre criticaste ahora la llamas casa. Tu doble moral te tiene enloquecido. El poder de tu pluma muestra tu locura y maldad!", se lee.

Faitelson acompañó a Fernández desde TV Azteca hasta ESPN, donde ambos en reiteradas ocasiones señalaban que "nunca" iban a trabajar en la televisora propiedad de Emilio Azárraga, algo que David no cumplió, pues desde hace tiempo se unió a las filas de dicha empresa.

¿Qué le dijo José Ramón Fernández a David Faitelson?

Como respuesta a la publicación de Odín Ciani, en X (antes Twitter), José Ramón Fernández no dejó pasar la oportunidad para mandarle un mensaje a su excompañero.

"Lo mejor es ni recordarlo, mi estimado Odín, buscando siempre dañar, está enfermo. Ya es pasado y no existe", escribió 'Joserra'.

Ambos comentarios no tardaron en recibir respuestas de los usuarios de dicha red social. Algunos se pusieron en favor de Fernández, mientras que otros aprovecharon para etiquetar a David Faitelson y así pudiera ver que estaban hablando de él.

David Faitelson en Televisa

Tras su llegada a Televisa, David Faitelson pronto se posicionó como uno de los rostros del canal deportivo TUDN.

El también conductor ha sido colocado en espacios de debate, análisis e incluso inició un programa de entrevistas con personajes del deporte.

Faitelson fue parte de los personajes que llevó la televisora de Chapultepec a Francia para la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.