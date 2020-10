Yaquis no cumple con las medidas sanitarias y recibe fuertes crítica

Fuertes críticas han recibido el Club Los Yaquis de Ciudad Obregón y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ya que en el arranque de la temporada el estadio lució con aficionados aglomerados y sin cubrebocas.

Durante el partido entre Yaquis y Águilas de Mexicali, los asistentes no respetaron las medidas sanitarias por Covid-19.

En el momento inaugural de la temporada , el alcalde Sergio Pablo Mariscal expresó: "Cajeme es el primer municipio que hace su inauguración con público, se está haciendo con mucho cuidado y estrictos protocolos; es importante que permanezca la tradición beisbolera en la región, pero es de mayor trascendencia que no apeguemos a los lineamientos sanitarios para contribuir al buen estado de salud propio y de las familias que concurren a disfrutar del espectáculo que brinda el llamado rey de los deportes".

"Sin duda, preocupante lo que se miró en el estadio de Béisbol anoche. Deben tomarse con seriedad las medidas preventivas por parte del Club @yaquis_oficial y los aficionados respetar las reglas. Hay mucha preocupación en el sector médico, por lo que viene", comentó un usuario de redes sociales.

Al virus no hay que perderle el respeto: secretario de Salud

Por su parte, el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Ibarra dijo que el virus no ha desaparecido y no hay que perderle el respeto.

En su mensaje diario a las y los sonorenses, después de confirmarse cinco defunciones y 104 nuevos casos por esta enfermedad, detalló que, tras varios meses extremando precauciones, las personas han vuelto a reunirse, retomando hasta cierto punto la vida social.

Sin embargo, reiteró, que aunque los lugares estén abiertos nuevamente no significa que el virus no existe, por lo que recomendó a la población en general no reunirse con personas con síntomas como fiebre, tos o sensación de falta de aire, dolor de garganta, pérdida brusca del gusto u olfato, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o de cabeza.

"No debemos reunirnos con personas vulnerables, embarazadas, diabéticos, hipertensos o adultos mayores, no debemos acudir a lugares con aglomeraciones de personas. Si ves que al entrar a un restaurante no están cumpliendo con la sana distancia o con las medidas más importantes, se prudente, coméntaselo al encargado y retírate del lugar", expresó.

También, dijo, no se deben organizar fiestas con multitudes, con música alta que obligue a estar frente a frente para platicar; y si van a compartir asiento y no podrán mantener la sana distancia, deben usar cubrebocas en todo momento.

"La paciencia tendrá que imponerse, porque también hay asintomáticos que pueden transmitir la infección sin saberlo y hay otros que aun sabiendo que son portadores, andan en la calle, en fiestas y reuniones sin importarles contagiar a los demás; cuida lo más valioso que tienes, que son tu vida y tu salud. Porque esa cuando se va, ya no regresa", finalizó.

En Sonora se han registrado 35 mil 255 casos confirmados y 3 mil 015 defunciones.