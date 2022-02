"Yo no me voy a rendir", afirma Santiago Solari

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Una derrota más del América bajo el mando de Santiago Solari, quien dice "yo no me voy a rendir".

Las Águilas perdieron 1-3 ante Pachuca, en el duelo de la Jornada 6 del Clausura 2022 y eso los tiene en la posición 16 del campeonato con apenas 4 puntos.

El estratega sudamericano reconoce que la afición está en su derecho de estar molesta, pero sabe que está en sus manos y en las de sus dirigidos el recomponer el camino.

"No hemos competido cómo debíamos hacerlo en el partido, sobre todo después del primer gol de Pachuca. Los responsables de volver a la senda de competir y luego ganar somos nosotros, yo en la parte técnica y los jugadores en su función de futbolistas".

Y sentencia: "El deporte se trata de superar la adversidad, no rendirse y pelear hasta el final y yo no me voy a rendir", finalizó el entrenador azulcrema.