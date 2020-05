"Yo nunca pierdo, ni en el golf", dijo Jordan a Koepka

Michael Jordan es de esos competidores natos que no le gusta perder en ningún deporte, ni siquiera una ronda de 18 hoyos frente a uno de los mejores golfistas del mundo.

Brooks Koepka, múltiple campeón en el PGA Tour y actualmente el tercer sembrado en el ranking mundial, narró su anécdota con "MJ", quien ha acaparado la atención en las últimas semanas con el documental "The Last Dance" en Netflix.

El estadounidense se burló del exbasquetbolista, quien no soportó la broma y le enseñó una lección.

"Yo estaba un hoyo arriba, antes de jugar el 17", comentó Koepka a ESPN. "Y le dije a 'MJ': 'Te tengo justo donde te quiero'".

Jordan, narró el golfista, le contestó rápidamente. "Es el último cuarto, bebé. Y yo nunca pierdo".

Koepka explicó que Michael triunfó en las últimas dos banderas que quedaban y le ganó. Hay que recordar que Brooks cuenta con siete títulos del PGA Tour y cuatro de ellos son Majors.

"No vuelvo a decirle una broma si volvemos a jugar", finalizó Koepka.