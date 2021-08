Yo veo a Cruz Azul para campeón otra vez: Sebastián Jurado

El inicio del campeón Cruz Azul en el Apertura 2021 no es el esperado ni dentro y fuera del cuadro celeste. Son sextos con nueve puntos y el funcionamiento sigue dejando dudas.

Sin embargo, Sebastián Jurado, arquero de La Máquina, sabe que jornada a jornada seguirán mejorando y no duda en el bicampeonato.

"Para ser campeón otra vez, es como veo al equipo. Debemos apuntalar algunas cosas. Crítica constructiva para mejorar en el día a día y debemos aspirar a lo mismo, pero tenemos que ir jornada a jornada y llegar de la mejor manera a los partidos", declaró este día en videoconferencia.

Juan Reynoso no contó con equipo completo en las primeras jornadas del certamen, pero poco a poco ha ido recuperando sus elementos y esta situación es analizada por el portero celeste.

"Sabíamos que el inicio sería complicado por las ausencias, pero todos los que se quedaron han respondido bien. Tenemos plantel completo a excepción de Chuy (Corona). Estamos con muchas ganas y conscientes de lo que queremos".

Ante la fractura que sufrió Jesús Corona en la mano derecha y la ausencia de Sebastián Jurado por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Andrés Gudiño fue el encargado de proteger el arco de Cruz Azul y lo hizo de buena manera.

"Los tres llevamos una gran relación. Esa sinergia ha sido importante para todo lo que vivimos en el último año. Aprendemos uno del otro y peleamos el único lugar que se puede tener por partido. El hecho de competir sanamente nos hace seguir creciendo, Gudiño y yo somos muy buenos amigos", comentó.