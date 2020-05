Yon de Luisa aclaró la "supesta" fianza que el Veracruz no pagó

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, aclaró la "supuesta" fianza que el desafiliado Club Veracruz no pagó.

"La realidad es la fianza existe y es de 10 millones de dólares. Como lo hemos dicho desde hace meses, contratamos a un despacho experto en la cobranza de fianzas y estamos apoyando a los jugadores y a los clubes que tienen los adeudos registrados en la Comisión de Controversias a que lleven a cabo las diferentes cobranzas", comentó el directivo en entrevista para Telemundo.

Anteriormente, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró lo mismo; sin embargo, ninguno mostró algún documento del pago por parte de los Tiburones Rojos, que fueron desafiliados en diciembre pasado.

"El cobro de fianza no es sencillo, es un proceso que lleva es un proceso legal, en donde la Federación está ayudando a que la afianzadora reconozca los adeudos del Club Veracruz", añadió De Luisa.

"Pensemos que cada uno de los jugadores que metió su controversia la Federación hizo un paquete y lo presentó a la afianzadora. Se presentó el caso de una manera muy responsable".

El directivo defendió que la situación en el Veracruz "no es información confidencial".

"La Liga MX le exige a los clubes está fianza por el triste caso que no se den los pagos".