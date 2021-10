Yon de Luisa explica ausencia de Javier Hernández en el Tricolor

Javier "Chicarito" Hernández puso sus intereses personales encima de los grupales y por eso no volverá a la Selección Mexicana.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue claro al decir que el "Chicharito" está fuera de las convocatorias de Gerardo Martino por cuestiones internas, aunque la decisión final es y ha sido del técnico nacional.

"Javier fue considerado por el técnico por eso se le llamó y por eso jugó", dijo en entrevista a Telemundo.

Pero... "En ese periodo se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones: lo que decida el 'Tata' tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo. Ese es un buen ejemplo de lo que pasa adentro se resuelve de manera interna. Hay que ver por el bien del grupo".

Reiteró que él no tiene a nadie vetado. "Todos los jugadores tienen esa oportunidad la de jugar en la Selección, al fin del día es decisión del técnico. Yo no tengo ninguna persona vetada".

Al final reveló que la razón fue porque Hernández vio por sus intereses en lugar que por los del grupo.

"En la parte que no estamos de acuerdo es cuando existen exigencias que son individuales y ponen los intereses personales por encima de los intereses del grupo".