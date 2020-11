Yon de Luisa reconoce mala comunicación en lesión de Alexis Vega

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol reconoció que hubo mala comunicación entre los doctores del equipo Sub 23 de la Selección Mexicana y el Guadalajara y por eso es que hubo molestia de parte del equipo tapatío cuando se dio a conocer la lesión de Alexis Vega provocada por el jugador de Cruz Azul Ignacio Rivero.

"Gerardo Torrado (director deportivo de la FMF) tuvo que comunicarse desde Austria con la directiva del Guadalajara y aclarar las cosas. Creo que no hubo una buena comunicación entre las áreas médicas de la selección y el club, y de ahí se produjo todo", mencionó el directivo en entrevista con ESPN.

Aclaró que la FMF seguirá solicitando jugadores de todos los clubes a las concentraciones, incluidos los del Guadalajara. "Tenemos gran agradecimiento con todos los clubes por cedernos a sus jugadores, y estaremos mucho más al pendiente de todo lo que pase en el área médica. Pero siempre tratamos de que todo marche de la mejor manera".

Lamentó la jugada en qué Vega se lesionó, "porque es un futbolista y se perderá juegos con su equipo. Fue una jugada desafortunada en donde no hay intención de lesionar. El juego estuvo planeado desde hace tiempo, ninguno dolo en el accionar de nadie".