Yulimar Rojas quiere demostrar este año que puede "volar más largo"

MADRID (EFE).- La venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y mundial de triple salto, se quedó en la reunión de Madrid a dos centímetros de su récord mundial con una marca de 15.41 metros, y declaró que este año quiere demostrar que puede "volar más largo".



Yulimar, en la pista del pabellón madrileño de Gallur, donde hace dos años se estrenó como plusmarquista universal con 15.43 metros, dijo estar "muy feliz y muy contenta" con el resultado obtenido en la capital española.

"Me sentí muy bien y me tomé la competición como una prueba antes del Mundial. Lo importante es llegar en óptimas condiciones a Belgrado y creo que estamos en el buen camino", confesó la atleta venezolana, que destacó que "los saltos válidos fueron muy buenos".

"Técnicamente hemos trabajado bastante bien, aunque hay que corregir algunas cosas para llegar a Belgrado mejor. Quiero ganar y demostrar que este año podemos volar más largo", señaló.

La discípula de Iván Pedroso, con el que entrena en Guadalajara, aseguró que de cara a los "próximos meses" le da "mucha seguridad la competición realizada en Madrid".

"Siempre es un placer estar aquí porque disfruto mucho. Me lleno de la alegría del público, de su apoyo y de todo lo que me dan. El ambiente ha sido maravilloso. La organización me gusta mucho. No hubo tanta música alta y vi mucha felicidad en las caras de las personas", finalizó.