Yuto Totsuka gana oro olímpico

Yuto Totsuka gana oro olímpico

Por AP

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Yuto Totsuka gana oro olímpico

LIVIGNO.- Se suponía que esta iba a ser la noche de Scotty James para, por fin, dar el salto definitivo y conquistar el oro olímpico. En cambio, Yuto Totsuka reforzó el dominio de Japón en el snowboard en los Juegos de Milán-Cortina al ganar el viernes el halfpipe masculino.

Totsuka ratificó el por qué es el rider de halfpipe número uno del mundo esta temporada cuando se lanzó en su segunda bajada, encadenó saltos consecutivos con tres volteretas completas de cabeza a pies y aseguró la mejor puntuación de la noche.

James tuvo dos oportunidades para superar la marca de Totsuka, de 95 puntos. Su primer intento le dio 93,50 puntos, suficiente para una segunda medalla de plata olímpica consecutiva.

James tuvo entonces una última oportunidad con la última bajada de la final, pero sus opciones de oro se esfumaron cuando perdió el equilibrio y se volcó cerca de la parte baja del halfpipe. Se cubrió el rostro con los guantes mientras permanecía sentado sobre la nieve tras la caída.

    SLP

    AP

    El TAS respaldó la decisión del COI y la federación internacional de deportes de deslizamiento.

    SLP

    El Universal

    SLP

    Rubén Pacheco

    El conjunto visitante será custodiado a su llegada, trayecto y salida del estadio Libertad Financiera

    SLP

    El Universal

    Igualó su mejor actuación en los JO de Invierno y quedó en el lugar 22