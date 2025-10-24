Zachary Athekame anota gol decisivo en empate del AC Milan contra Pisa

MILÁN (AP) — El lateral suizo Zachary Athekame anotó con un disparo de larga distancia en el tiempo de descuento para rescatar un empate 2-2 para el líder AC Milan ante el colista Pisa y evitar el que hubiera sido el resultado más inesperado de la temporada de la liga italiana hasta ahora.

Ubicado a unos 10 metros fuera del área, Athekame recibió el balón tras un córner. Su disparo rasante encontró espacio en medio de las piernas y negarle a Pisa su primera victoria en Milán desde 1981.

El equipo recién ascendido aún no ha ganado un partido desde que regresó a la máxima categoría esta temporada después de una ausencia de 34 años.

Los Rossoneri llegaron como grandes favoritos y se adelantaron con el gol Rafael Leão después de siete minutos, pero el colombiano Juan Guillermo Cuadrado igualó para Pisa cuando anotó de penal después de una hora.

Pisa soñó con algo grande cuando M´Bala Nzola controló un balón en profundidad para luego batir al portero Mike Maignan para darle la ventaja a Pisa a cinco minutos del final.

Pero el gol de Athekame en el tercer minuto del tiempo de descuento sentenció. El Milan quedó dos puntos por encima de Inter, Napoli y Roma antes de los partidos del fin de semana.

El punto sacó a Pisa del último lugar con cuatro puntos en nueve partidos, una unidad por encima de Fiorentina y Genoa.