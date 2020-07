Zidane se molesta con periodista por pregunta sobre Bale

De cara al duelo que puede significar el título para el Real Madrid, en contra del Villarreal, Zinedine Zidane explotó con la prensa.

El técnico merengue no aguantó más y mostró su enojo en contra de un reportero que le cuestionó sobre el futuro de Gareth Bale.

En conferencia de prensa previa al encuentro, un periodista le cuestionó sobre si estaría de acuerdo en que el galés Bale saliera de la institución después de todo el ruido que genera por cuestiones extradeportivas.

"Madre mía, macho, la pregunta... ¿Entonces qué te voy a contestar? Nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo", dijo.

Zidane indicó que lo único que quiere el periodista es que haya diferencias en el vestidor, pero aclaró que no lo logrará. "Pensamos en el partido de mañana y él es uno de los nuestros. Tú (al reportero) intentas meter cosas entre nosotros, pero no vas a poder".

Agregó que tanto Bale como James Rodríguez, quien tampoco ha jugado, están listos para enfrentar el partido de mañana jueves ante Villarreal y buscar el título.

Con un triunfo ante el Submarino Amarillo, Real Madrid ganará su liga número 34.